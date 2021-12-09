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Невролог, эндокринолог и восемь медсестер пополнили штат городской поликлиники № 8

Общество, 17:17 09 декабря 2021

пресс-служба городской поликлиники № 8 | Фото: пресс-служба городской поликлиники № 8

Новые сотрудники пополнили штат городской поликлиники № 8 Тюмени. Это шесть врачей, в том числе невролог и эндокринолог, а также восемь медсестер, сообщили в пресс-службе медучреждения.

По словам главного врача поликлиники Анатолия Смоляренко, сейчас к ним трудоустраиваются еще пять медиков, среди них два врача-терапевта и врач-профпатолог — специалист по заболеваниям, возникающим из-за работы на определенных производствах.

Медучреждению требуются участковые терапевты и педиатры, офтальмолог взрослый и детский, невролог, онколог, рентгенолог, медсестры, медицинские регистраторы и операторы контакт-центра. Желающих присоединиться к коллективу городской поликлиники № 8, просят обращаться в отдел кадров по номеру телефона 8(3452)56-02-72.

Всего за 2021 год в штат поликлиники принято больше 40 врачей и 50 медсестер, заменивших коллег, которые пожелали сменить место работы. Сейчас помощь пациентам оказывают больше 350 медиков.

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# врачи , поликлиники

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