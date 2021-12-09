В Тюмени дали старт трехдневному фестивалю документального кино "КинЗа"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие фестиваля документального кино "КинЗа" прошло в концертном зале Тюменского института культуры 9 декабря.

В программе трех дней - региональное кино, фильмы о выдающихся деятелях культуры. Показы начнутся в 12 часов.

Вход на фестивальные кинопоказы для студентов, преподавателей и сотрудников Тюменского института культуры – свободный.

Для жителей Тюмени посещение фестивальных кинопоказов будет возможно по предварительной записи и только при предъявлении одного из трех типов QR-кодов.

Встречи с демонстрацией фильмов также пройдут и в библиотеках Тюменского района.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.