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В Тюмени дали старт трехдневному фестивалю документального кино "КинЗа"

Общество, 18:33 09 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие фестиваля документального кино "КинЗа" прошло в концертном зале Тюменского института культуры 9 декабря.

В программе трех дней - региональное кино, фильмы о выдающихся деятелях культуры. Показы начнутся в 12 часов.

Вход на фестивальные кинопоказы для студентов, преподавателей и сотрудников Тюменского института культуры – свободный.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Для жителей Тюмени посещение фестивальных кинопоказов будет возможно по предварительной записи и только при предъявлении одного из трех типов QR-кодов.

Встречи с демонстрацией фильмов также пройдут и в библиотеках Тюменского района.

С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

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# документальное кино , кино , фестиваль

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