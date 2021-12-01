12.12.21: нумеролог рассказала о "красивых датах"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дата 12.12.21 может принести шквал событий и эмоций, открыв при этом интуицию, а также новые идеи и планы, которые дадут хорошие плоды, поделилась нумеролог Эльза Кушина.

Эксперт отметила, что часто сталкивается с вопросом красивой даты. Но это понятие у нумерологов отличается от привычного восприятия большинства.

"Зачастую многие люди, когда планируют какое-то событие, выбирают красивые одинаковые цифры. Я уже не говорю про номера машин, домов, квартир и т. п. В нумерологии есть такое понятие "энергия цифры", каждая дает определенное качество энергии. В основном числовой ряд рассматривается от 1 до 9, поэтому самая лучшая дата должна состоять из разных цифр. Также нужно учитывать, что большой перебор цифр может являться минусом для человека", - предостерегла Эльза Кушина.

Она добавила, что, к примеру, 1 отвечает за общение - чем больше единиц, тем больше энергии общения. А излишнее количество этой цифры дает ступор – состояние, когда человек, перебирая свои мысли, не может правильно их выразить, что приводит к хаосу.

"В дате 12.12.21 мы видим шквал двоек и единиц. Добавлю, что двойка отвечает за эмоции, то есть перебор этой цифры может влиять на психологическое состояние. Если рассматривать это число для какого-то события, например, свадьбы, то нужно учитывать еще и обе даты рождения партнеров", - сообщила нумеролог. Она добавила, что также влюбленные при выборе даты свадьбы должны делать это самостоятельно, без вмешательства даже близких родственников.