Тюменский школьник завоевал серебро XV Дельфийских игр стран СНГ
Тюменский школьник, солист детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" Сергей Антонов стал серебряным призером молодежных Дельфийских игр. Об этом сообщает детская школа искусств "Этюд".
Отметим, что в 2021 году Сергей уже получил золото игр в номинации "Сольное народное пение" в возрастной группе 10-13 лет на XX молодежных Дельфийских играх России, проходивших в Перми.
На играх 2019 года юный тюменец получил серебряную медаль, а детский фольклорный ансамбль "ЯрецЪ" 2020 году завоевал на Дельфийских играх золото.
В юбилейных, XV молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ, проходивших в дистанционном формате, принимали участие представители девяти стран.
В состав делегаций стран вошли 729 человек, председателями и членами жюри стали 45 видных деятелей искусств СНГ.