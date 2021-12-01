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Тюменский школьник завоевал серебро XV Дельфийских игр стран СНГ

Общество, 09:43 11 декабря 2021

Ярославы Мельниковой | Фото: Ярославы Мельниковой

Тюменский школьник, солист детского фольклорного ансамбля "ЯрецЪ" Сергей Антонов стал серебряным призером молодежных Дельфийских игр. Об этом сообщает детская школа искусств "Этюд".

Отметим, что в 2021 году Сергей уже получил золото игр в номинации "Сольное народное пение" в возрастной группе 10-13 лет на XX молодежных Дельфийских играх России, проходивших в Перми.

На играх 2019 года юный тюменец получил серебряную медаль, а детский фольклорный ансамбль "ЯрецЪ" 2020 году завоевал на Дельфийских играх золото.

В юбилейных, XV молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ, проходивших в дистанционном формате, принимали участие представители девяти стран.

В состав делегаций стран вошли 729 человек, председателями и членами жюри стали 45 видных деятелей искусств СНГ.

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# Дельфийские игры

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