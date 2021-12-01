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Ялуторовчан наградят за лучшее новогоднее оформление домов и территорий

Общество, 08:39 14 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Украсить дома, балконы, фасады, входные группы и прилегающую территорию и получить за это призы предлагает ялуторовчанам городская администрация. Заявки на конкурс "Огни Ялуторовска" принимаются до 21 декабря, сообщают организаторы.

Предприятия и организации могут получить премию от 10 до 20 тыс. рублей, индивидуальные оформители — от 5 до 10 тыс. рублей.

Во время каникул жюри оценит уникальность творческих и технических решений, использование современных технологий, наличие новогодних елок, ледовых скульптур, снежных игровых площадок и выберет по три победителя в четырех номинациях. Для тех, кто останется без первых мест, но отличится оригинальной идеей, предусмотрено вознаграждение в 3 тыс. рублей.

Заявки на участие можно оставить в кабинетах № 203 и № 106 администрации города. Справки по телефонам: 2-01-72, 3-19-43.

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# конкурсы , Новый год

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