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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пожарную безопасность в Тюменской филармонии проверили огнеборцы

Общество, 14:07 14 декабря 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Профилактическое обследование в Тюменской филармонии провели сотрудники сотрудники госпожнадзора. Рейды по пожарной безопасности перед новогодними мероприятиями пройдут во всех районах Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС.

"Мы проводим обследование объектов контроля, информируем о соблюдении требований пожарной безопасности, осуществляем инструктаж сотрудников, проверяем их навыки при учебных эвакуациях", - говорит инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени Евгений Артымук.

До Нового года сотрудники государственного пожарного надзора посетят все объекты проведения массовых мероприятий.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность

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