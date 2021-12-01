Пожарную безопасность в Тюменской филармонии проверили огнеборцы

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Профилактическое обследование в Тюменской филармонии провели сотрудники сотрудники госпожнадзора. Рейды по пожарной безопасности перед новогодними мероприятиями пройдут во всех районах Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС.

"Мы проводим обследование объектов контроля, информируем о соблюдении требований пожарной безопасности, осуществляем инструктаж сотрудников, проверяем их навыки при учебных эвакуациях", - говорит инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени Евгений Артымук.

До Нового года сотрудники государственного пожарного надзора посетят все объекты проведения массовых мероприятий.