Пожарную безопасность в Тюменской филармонии проверили огнеборцы
Профилактическое обследование в Тюменской филармонии провели сотрудники сотрудники госпожнадзора. Рейды по пожарной безопасности перед новогодними мероприятиями пройдут во всех районах Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС.
"Мы проводим обследование объектов контроля, информируем о соблюдении требований пожарной безопасности, осуществляем инструктаж сотрудников, проверяем их навыки при учебных эвакуациях", - говорит инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени Евгений Артымук.
До Нового года сотрудники государственного пожарного надзора посетят все объекты проведения массовых мероприятий.