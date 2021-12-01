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Предприниматели Тюмени вместе с детьми создают новогоднюю атмосферу

Общество, 17:11 14 декабря 2021

фонд "Инвестиционное агентство Тюменской области"

На ярмарках Тюмени 15 декабря появятся в продаже яркие фонарики и новогодние игрушки, изготовленные подопечными регионального социально-реабилитационного центра "Семья" на мастер-классе, который провела руководитель мастерской изделий из дерева "ЭнДжи" Надежда Грабко из Голышманово.

"Мы сегодня создаем с детьми новогоднюю атмосферу, раскрашиваем елочные игрушки и резные фонарики, — рассказала она. — Эти изделия украсят новогодние ярмарки и квартиры покупателей".

Творческий мастер-класс прошел в рамках акции #Мойбизнеспомогает. Предприниматели и организации региона оказывают благотворительную помощь детям из социально незащищенных категорий.

Акция #Мойбизнеспомогает проходит в Тюменской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на постоянной основе. Это позволяет оказывать систематическую помощь социально незащищенным детям.

"Средства, вырученные от продажи, вернутся в центр "Семья" и будут потрачены на потребности детей, в том числе на подготовку к Новому году и установку уличной елки с новогодними игрушками", — сообщила первый заместитель генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Мария Лисовиченко.

Организаторами акции на региональном уровне стал центр "Мой бизнес" Тюменской области совместно с центром "Семья". К акции уже присоединились предприниматели из Тюмени и муниципалитетов. Любая организация может внести вклад в развитие социально незащищенных детей.

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# национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

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