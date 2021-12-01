В Тюмени украсили елку советскими новогодними открытками и игрушками

| Фото: библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ | Фото: библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ

Сотрудники библиотечно-музейного комплекса Тюменского госуниверситета создали необычную выставку советских новогодних открыток. Они разместили ее прямо на елке и оформили вокруг атмосферный уголок минувшей эпохи.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заведующая отделом фондовых коллекций и социокультурных проектов ТюмГУ историк Светлана Алтухова.

Библиотекари работали с фондом музея археологии и этнографии, где и нашли небольшую тематическую коллекцию из почти 50 открыток.

"Убрать экспонаты под стекло значило спрятать всю красоту, вот и осенила идея – украсить ими елку, - поделилась Светлана. – На ней можно рассмотреть каждый экспонат, полюбоваться и прочитать текст подписанных открыток".

| Фото: библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ | Фото: библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ

По словам завотделом, каждая открытка уникальна, нет ни одной повторяющейся и все очень красивые. Некоторые символы прошлого передали в фонд известные университетские преподаватели, к примеру, открытку от коллег из университета другого города, адресованную Фредерике Израилевне Берелевич, проработавшей в ТюмГУ более 40 лет с 1947 года.

Полюбовавшись выставкой, посетители могут сделать фотографии у елки в фотозоне советской эпохи, полистать журналы и газеты той поры. А также посмотреть на проекторе черно-белые мультики и документальный фильм, посвященный далекому Новому 1938 году.

| Фото: библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ | Фото: библиотечно-музейного комплекса ТюмГУ

Посетить экспозицию в читальном зале на втором этаже или записаться в библиотеку по адресу ул. Семакова, 18 может каждый при наличии паспорта.

Инна Кондрашкина