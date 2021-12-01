Многодетная семья из Ембаево получила ноутбук в рамках проекта "Елка желаний"

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Тюменские единороссы присоединились к акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба партии.

В региональном исполкоме партии "Единая Россия" установили елку, которая украшена открытками с мечтами маленьких жителей области. Старт акции дал секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов. Он первым снял с новогодней елки письмо Тамерлана Телемисова из Ембаево с просьбой к Деду Морозу — подарить их многодетной семье ноутбук.

"Новый год — добрый праздник, в который дети всегда ждут чуда. Мы можем помочь ребятам из многодетных и малообеспеченных семей, детям с особенностями здоровья и подарить то, о чем они мечтали. В этом году, как и в прошлом, пристальное внимание — семьям медицинских работников", — отметил Андрей Артюхов.

У Анны и Армана Телемисовых — трое детей. Старший Тамерлан учится в шестом классе, его сестра Амина — во втором, а младшему Ибрагиму два года. Их родители работают во врачебной амбулатории Областной больницы №19. Получение ноутбука стало настоящим подарком на праздник — в день его вручения Амине исполнилось восемь лет. Но больше всего компьютер пока нужен Тамерлану. Во время дистанционной учебы ему приходилось отправлять домашние задания со старого телефона. Кроме того, ноутбук станет подспорьем не только для школы — мальчик пробует сам создавать игры и программы.

Всероссийская благотворительная акция проводится ежегодно с 2018 года. Ее цель — подарить праздник детям, которые попали в трудные жизненные ситуации.