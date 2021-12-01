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Ледовый городок у кремля в Тобольске откроют 25 декабря фейерверком

Общество, 08:12 14 декабря 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Ледовый городок у кремля в Тобольске откроют 25 декабря в 18 часов. Впервые после открытия в 18 часов 30 минут состоится фейерверк, сообщает пресс-служба городской администрации.

Уже установлена 28-метровая ёлка и светящиеся медведи. Продолжается возведение ледового городка. На его строительство уйдет около 200 тонн льда, одна глыба весит 80 кг.

Пройти в сказку можно будет через большие ледяные ворота, уивдеть Деда Мороза со Снегурочкой, сделать фотографии на ледовом троне.

У ледяного фонтана возведут ледяную ловушка для малышей, появится несколько фигур и композиций. Сейчас строители делают две горки. Первая предназначена для самых маленьких, она выполняется в форме кита. Будет ещё двускатная, высотой три и два метра, а на одной из её сторон будет вырезан ангел.

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# ледовый городок , Тобольск

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