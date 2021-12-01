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Формейшн "Вера" готовит новогоднее танцевальное представление

Общество, 09:15 13 декабря 2021

пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области | Фото: пресс-служба Федерации танцевального спорта Тюменской области

Новогодние праздничные концерты для всей семьи даст команда Формейшн "Вера" в ДК "Нефтяник" 22 и 23 декабря. Танцоры выступят в сопровождении джаз-оркестра "Золотая труба" имени Виткалова.

В программе шоу "Формейшн "Вера" зажигает ёлки" — постановки, с которыми танцевальный коллектив становился чемпионом Европы и мира, а также номера "Оскар" и "Предвкушение", которые команда впервые исполнит для тюменского зрителя.

Стоимость билетов — от 500 до 1200 рублей. Молодые люди от 14 до 22 лет могут приобрести билеты по программе "Пушкинская карта".

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# ДК Нефтяник

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