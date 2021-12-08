Конкурс новогодних елок из вторсырья объявили в Тюменской области

| Фото: ТЭО | Фото: ТЭО

Новогодние елочки из вторичного сырья установят на предприятиях в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщает пресс-служба "Тюменского экологического объединения". Главный символ Нового года работники сделют самостоятельно.

Победителями конкурса регионального оператора и обладателями призов станут авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов экспертов компании. Результаты конкурса объявят 21 декабря.

Правила участия в творческом конкурсе для жителей Тюменской области очень просты: сделать поделку на новогоднюю тематику из любого бытового мусора; до 20 декабря разместить фото или видео работы у себя на странице в соцсетях ВКонтакте или Instagram с хештегом #ТЭО_Поделка; открыть свой профиль, быть подписанным и отметить в публикации аккаунт регоператора.