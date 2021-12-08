  • 8 декабря 20218.12.2021среда
  • В Тюмени -14..-16 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Конкурс новогодних елок из вторсырья объявили в Тюменской области

Общество, 18:19 08 декабря 2021

ТЭО | Фото: ТЭО

Новогодние елочки из вторичного сырья установят на предприятиях в Тюмени, Тобольске и Ишиме, сообщает пресс-служба "Тюменского экологического объединения". Главный символ Нового года работники сделют самостоятельно.

Победителями конкурса регионального оператора и обладателями призов станут авторы работ, набравшие наибольшее количество голосов экспертов компании. Результаты конкурса объявят 21 декабря.

Правила участия в творческом конкурсе для жителей Тюменской области очень просты: сделать поделку на новогоднюю тематику из любого бытового мусора; до 20 декабря разместить фото или видео работы у себя на странице в соцсетях ВКонтакте или Instagram с хештегом #ТЭО_Поделка; открыть свой профиль, быть подписанным и отметить в публикации аккаунт регоператора.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тюменское экологическое объединение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 08.12.2021Аспирант X-BIO Тюменского университета победил в международном конкурсе
18:30 08.12.2021Три тысячи рисунков посвятили Сибири юные тюменцы
18:19 08.12.2021Конкурс новогодних елок из вторсырья объявили в Тюменской области
18:08 08.12.2021В Абатском районе план по вакцинации выполнили на 101%