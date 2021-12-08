В Тюмени полиция переходит на усиленный вариант несения службы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудники городской полиции будут переведены на усиленный вариант несения службы с последней недели декабря и до окончания январских праздников. Об этом заявил временно исполняющий обязанности заместителя начальника УМВД России по Тюмени Владимир Хмара на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Курировать наряды по охране правопорядка на общественных территориях и управлять ими в ежедневном, круглосуточном режиме будет оперативный штаб, созданный при УМВД России по городу. За два часа до начала каждого массового праздничного мероприятия специалисты проведут обследование прилегающих территорий.

Заместитель главы города Петр Вагин рекомендовал включить в маршруты патрулирования самые многолюдные и популярные среди тюменцев и гостей города места: Цветной бульвар, Масловский взвоз, скверы Депутатов, Комсомольский, Городскую площадь и 400-летия Тюмени, площадь Единства и Согласия, а также территорию у Тюменского технопарка, набережную Туры.

Наряды патрульно-постовых служб на этих территориях должны быть усилены. К охране общественного порядка в парках и скверах привлекут добровольные народные дружины и казачьи отряды.

На территориях массового скопления людей, таких, как Цветной бульвар, продолжится работа по пресечению стихийной торговли и незаконного проката животных, сообщает городской комитет по связям с общественностью и СМИ.