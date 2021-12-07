Ембаево признано самым интересным селом для встречи Нового года

| Фото: телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Ембаево признано самым интересным селом для встречи Нового года по итогам конкурса программы "Утро с вами" на телеканале "Тюменское время".

В течение нескольких недель жители деревень и сел юга Тюменской области отправляли свои заявки в редакцию телеканала. В качестве визитной карточки жители Ембаево представили исламский комплекс мечети и медресе - объект культурного наследия регионального значения.

Ведущие "Тюменского времени" узнают, какие производства есть в Ембаево, познакомятся с историей села, изучат быт местных жителей и попробуют испечь фирменный "ембаевский" тыквенный пирог.

Новогодний эфир программы "Утро с вами" - 31 декабря на телеканале "Тюменское время" (21 канал кабельного телевидения).