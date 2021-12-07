В Тобольске началось строительство ледового городка у кремля

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Строительство ледового городка началось на Красной площади Тобольского кремля. Работы ведет ледовая бригада из Кунгура, сообщает городская администрация.

На территории городка построят две горки - одну для малышей в виде рыбы-кита и двускатную для всех желающих. В городке появятся ледовые сказочные врата, Дед Мороз со Снегурочкой, ледовый трон, ледяная ловушка для самых маленьких, композиция "Тобольск окрыляет" и другие фигуры.

Ледовый городок закончат возводить до 24 декабря.