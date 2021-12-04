Рейды в тюменских лесах начнутся в середине декабря

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Патрулировать леса в преддверии Нового года в усиленном режиме специалисты лесной охраны начнут с середины декабря. В ходе рейдов будут выявлять нарушителей, которые срубают молодые хвойные деревья незаконно.

К рейдам подключат пешие и автомобильные патрули и коптеры, особый контроль будет за участками, где растут молодые ели и сосны.

"Все люди знают, что просто так рубить нельзя, нужно получать разрешение для добычи хвойных молодых деревьев. При этом большинство рассчитывает на авось, думают, что будет гораздо дешевле срубить, чем купить елку", — рассказывает участковый лесничий Тюменского лесничества Никита Игнатьев.

Участок леса площадью 30 тысяч гектаров, где работает Никита Игнатьев, входит в лесопарковый зеленый пояс вокруг Тюмени, также эти леса относятся к категории защитных, поэтому за незаконную рубку дерева, вероятнее всего, нарушителю грозит уголовная ответственность.

"Ущерб от нелегальной вырубки одной елки или сосны может составить 7–8 тысяч рублей. Соответственно, это уже уголовно наказуемо, административный штраф — это ущерб до 5 тысяч рублей", — пояснил Никита Игнатьев.

По словам лесничего, работающего в этой сфере с 2013 года, со временем случаев незаконных рубок в тюменских лесах становится всё меньше. Люди понимают, что разумнее приобрести новогоднее дерево на легальном елочном базаре.

Влада Нерадовская