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Тюменцам предлагают отправить письмо Деду Морозу и его коллегам

Общество, 15:45 02 декабря 2021

УФПС Тюменской области | Фото: УФПС Тюменской области

Новогоднюю почту для писем Деду Морозу запустила Почта России в своих отделениях. В Тюмени ящик установлен в центральном отделении по ул.Республики, 56.

В этом году Почта России предлагает отправить письма не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану. В Карелии новогодние конверты будет ждать молодой волшебник Паккайне, в Татарстане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн. Рядом со специальными почтовыми ящиками в центральных и крупных почтовых отделениях установят таблички с изображением сказочного новогоднего персонажа и его точным адресом проживания.

Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря в любом населенном пункте Тюменской области.

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# почта Деда Мороза

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