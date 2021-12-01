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В Восточном округе Тюмени установят восемь елей и зальют одиннадцать катков

Общество, 15:42 01 декабря 2021

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Установят 8 елей и зальют 11 катков в Восточном округе Тюмени к Новому году, рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Новогодние деревья уже украсили скверы Льва Ровнина и Семейный. До 21 декабря ледовые площадки зальют в Никольском сквере, сквере Льва Ровнина, на улице Широтной — во дворах домов № 39 и № 181а, на улице Федорова — во дворе дома № 3, на улице Николая Зелинского — во дворах домов № 17 и № 21, на улице Бориса Житкова — во дворе дома № 1, у Михайловского рынка.

На двух ледовых площадках на Лесном пруду организуют прокат инвентаря.

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# Восточный округ , Новый год

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