В Восточном округе Тюмени установят восемь елей и зальют одиннадцать катков

| Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени

Установят 8 елей и зальют 11 катков в Восточном округе Тюмени к Новому году, рассказали в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Новогодние деревья уже украсили скверы Льва Ровнина и Семейный. До 21 декабря ледовые площадки зальют в Никольском сквере, сквере Льва Ровнина, на улице Широтной — во дворах домов № 39 и № 181а, на улице Федорова — во дворе дома № 3, на улице Николая Зелинского — во дворах домов № 17 и № 21, на улице Бориса Житкова — во дворе дома № 1, у Михайловского рынка.

На двух ледовых площадках на Лесном пруду организуют прокат инвентаря.