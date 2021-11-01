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В Тюмени запустили всероссийский проект "Тайный Санта"

Общество, 20:47 27 ноября 2021

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

В Тюмени стартовал всероссийский проект "Тайный Санта". Участники акции могут подарить новогоднее настроение себе и другим, сообщает Moi-portal.ru.

"Тайный Санта" — предновогодний анонимный обмен подарками. Участвовать может любой желающий, независимо от места жительства — игра проводится по всей России. Каждый участник становится Сантой для одного из остальных игроков и втайне готовит для него подарок, который отправляет по почте.

Чтобы принять участие, нужно до 11 декабря заполнить форму регистрации на сайте проекта. После этого среди участников проведут жеребьевку. Всем игрокам на электронную почту придет сообщение с адресом того человека, кому он отправит посылку. Есть ограничение в виде суммы, которую можно потратить на подарок, это 1 тыс. рублей. По итогам проекта каждый участник получит подарок от своего тайного Санты.

"Мы с командой решили создать праздничное настроение для жителей нашей страны. Нам хочется, чтобы каждый человек зарядился новогодней атмосферой, получил подарок, порадовался сам и принес радость другому", - рассказал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

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