  • 2 декабря 20212.12.2021четверг
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Резиденцию Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени соберут за неделю

Общество, 15:10 02 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Тюменцам предлагают отправить письмо Деду Морозу и его коллегам

Резиденцию Деда Мороза начнут собирать на площади 400-летия Тюмени с 6 декабря. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по связям с общественностью Центра культуры и творчества "Тюмень" Екатерина Шилова.

"Установка продлится неделю-полторы. Информация о мероприятиях, которые пройдут в резиденции, появится позднее", — рассказала Екатерина Шилова

Открытие запланировано на 25 декабря. На следующий день резиденция начнет работать в полную силу. Праздничные мероприятия будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Как и в 2020 году, это будет празднично украшенная избушка, в которой будет находится сказочный волшебник и принимать гостей.

Инна Пахомова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Новый год , праздник , резиденция Деда Мороза

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:07 02.12.2021Тюменцев приглашают на проект "Семейные рекорды"
15:45 02.12.2021Тюменцам предлагают отправить письмо Деду Морозу и его коллегам
15:21 02.12.2021Жителям Тюменской области помогли вернуть более 1 млн рублей
15:10 02.12.2021Резиденцию Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени соберут за неделю