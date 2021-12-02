Резиденцию Деда Мороза на площади 400-летия Тюмени соберут за неделю

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Резиденцию Деда Мороза начнут собирать на площади 400-летия Тюмени с 6 декабря. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала специалист по связям с общественностью Центра культуры и творчества "Тюмень" Екатерина Шилова.

"Установка продлится неделю-полторы. Информация о мероприятиях, которые пройдут в резиденции, появится позднее", — рассказала Екатерина Шилова

Открытие запланировано на 25 декабря. На следующий день резиденция начнет работать в полную силу. Праздничные мероприятия будут проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Как и в 2020 году, это будет празднично украшенная избушка, в которой будет находится сказочный волшебник и принимать гостей.

Инна Пахомова