На площади 400-летия Тюмени устанавливают елку со световыми коробами
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Елку, увенчанную звездой, устанавливают на площади 400-летия Тюмени. Работа по монтажу уже близится к концу.
Возле символа Нового года уже поставили большие подарочные короба, перевязанные лентами. По традиции вокруг елки должен появиться световой шатер, начинающийся от верхушки дерева и спускающийся к коробам.
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Со стороны ул. Республики светится конструкция "С Новым годом!". Появятся здесь и другие арт-объекты - композиция из горящих свечей и "Золушка у кареты".
Инна Пахомова