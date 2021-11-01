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На площади 400-летия Тюмени устанавливают елку со световыми коробами

Общество, 10:56 29 ноября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Елку, увенчанную звездой, устанавливают на площади 400-летия Тюмени. Работа по монтажу уже близится к концу.

Возле символа Нового года уже поставили большие подарочные короба, перевязанные лентами. По традиции вокруг елки должен появиться световой шатер, начинающийся от верхушки дерева и спускающийся к коробам.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Со стороны ул. Республики светится конструкция "С Новым годом!". Появятся здесь и другие арт-объекты - композиция из горящих свечей и "Золушка у кареты".

Инна Пахомова

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# елка , новогоднее оформление , Новый год , праздники

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