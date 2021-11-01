На площади 400-летия Тюмени устанавливают елку со световыми коробами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Елку, увенчанную звездой, устанавливают на площади 400-летия Тюмени. Работа по монтажу уже близится к концу.

Возле символа Нового года уже поставили большие подарочные короба, перевязанные лентами. По традиции вокруг елки должен появиться световой шатер, начинающийся от верхушки дерева и спускающийся к коробам.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Со стороны ул. Республики светится конструкция "С Новым годом!". Появятся здесь и другие арт-объекты - композиция из горящих свечей и "Золушка у кареты".

Инна Пахомова