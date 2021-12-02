"Пятёрочка" приглашает тюменцев принять участие в "Ёлке желаний"

| Фото: 5ka.ru | Фото: 5ka.ru

Более 1 тыс. 500 детей из детских домов, детей-инвалидов, детей из кризисных и неблагополучных семей получат подарки к Новому году в рамках благотворительного проекта "Ёлка желаний", к которому присоединилась торговая сеть "Пятёрочка".

Акция "Ёлка желаний" проходит в магазинах "Пятёрочка" с 1 декабря 2021 по 7 января 2022 года в Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Тобольске. Традиционно новогодние ёлки, украшенные открытками с письмами детей Деду Морозу, установлены в 270 магазинах сети. Все открытки содержат номер и краткую инструкцию, следуя которой каждый желающий сможет стать волшебником для одного из полутора тысяч детей.

Для исполнения новогоднего желания ребёнка достаточно просто выбрать одну или несколько открыток на ёлке и купить указанный в ней подарок. Приобретённые презенты можно передать сотрудникам в любой из магазинов торговой сети "Пятёрочка" городов-участников акции, после чего их адресно доставят благополучателям из Тюмени, Екатеринбурга, Алапаевска, Асбеста, Ачиты, Берёзовского, Ирбита, Каменск-Уральска, Качканары, Кировграда, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова, Тавды.

"Весь период подготовки и проведения "Ёлки Желаний" - очень волнительный, ведь каждая открытка – это история ребёнка, который верит, что его желание обязательно сбудется. Поэтому подарок, который получает малыш, это не просто игрушка или книжка, это подтверждение того, что волшебники существуют и живут среди нас. Таким волшебником может стать каждый! И вместе мы сделаем мир сегодня чуточку лучше, чем он был вчера", - прокомментировала начальник отдела маркетинга макрорегиона "Урал" торговой сети "Пятёрочка" Инна Абакумова.

По словам руководителя СРОО "Добровольческое движение "Дорогами добра", автора и организатора проекта "Ёлка желаний" Валерия Басая, в этом году акция "Ёлка желаний" пройдет 21 раз. "Мы очень рады, что торговая сеть "Пятёрочка" стала нашим постоянным партнером и уже третий год берёт на себя почетное обязательство встречать в магазинах будущих волшебников - тех, кто исполнит заветные мечты детей. Цель проекта не только подарить ребятам веру в чудо, но и погрузить в сказку тех, кто это делает", - отметил он.