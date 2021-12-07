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Резиденция Деда Мороза откроется на площади 400-летия Тюмени

Общество, 11:09 07 декабря 2021

комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени | Фото: комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени

Резиденция Деда Мороза начнет работу на площади 400-летия Тюмени 25 декабря. Жители и гости города смогут сфотографироваться с главным зимним волшебником, прочесть ему стихотворение и получить сладкий подарок.

Для отдаленных районов Тюмени организуют мобильную резиденцию Деда Мороза со 2 по 10 января, сообщили в департаменте культуры администрации Тюмени.

Информация об остальных новогодних мероприятиях в Тюмени появится 15 декабря на сайте фабрикаволшебства.рф.

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# Дед Мороз , Новый год

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