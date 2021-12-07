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Команда Visit Tyumen назвала места для новогодних фотографий в Тюмени

Общество, 14:25 07 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда Visit Tyumen составила список мест в Тюмени, где можно сделать фото для праздничного настроения. Статья опубликована на канале в Яндекс.Дзен.

Открывают список гигантские святящиеся мишки, которых установили на Цветном бульваре. "Три четырехметровых медвежонка и шестиметровая мама-медведица – идеальная локация для перемещения в Новый год. Тем более что рядом – светящиеся елки и колесо обозрения, которое работает круглый год", — написали авторы.

Вторым местом, достойным внимания, стала елка у драматического театра на площади 400-летия Тюмени. Новогоднее дерево украшено световым шатром и коробами в виде подарочных боксов, которые также святятся в темноте.

Каток "Звездный полюс" также, по мнению команды Visit Tyumen, неплохое место для фотосессии. Ледовая площадка украшена гирляндами, фотозонами, а праздничное настроение создает музыка, которая здесь играет.

Также хорошим местом для праздничных фотографий станут тюменские термы. Здесь девушки могут исполнить свою мечту сфотографироваться в купальниках зимой. "Как Москву не представить без Красной площади, а Санкт-Петербург – без Зимнего дворца, так и образ Тюмени неразрывно связан с термальными курортами", — написали авторы в своей подборке. Напомним, с 3 декабря для посещения термальных источников, аквапарков, банно-оздоровительных комплексов и СПА-комплексов требуются QR-коды.

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# Visit Tyumen , Новый год , праздники

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