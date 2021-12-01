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Прогноз эксперта: в 2022 году главной будет любовь

Общество, 19:05 10 декабря 2021

Посвятить основное внимание своему избраннику или избраннице особенно важно в 2022 году, - прогноз и рекомендации на 2022 год информационному агентству "Тюменская линия" озвучила нумеролог Эльза Кушина.

"Просуммировав числа наступающего года, получаем число 6, а это - аркан в нумерологии, который находится под управлением планеты Венеры, отвечающей за любовь", - пояснила она.

Эксперт отметила, что год хорош для заключения брака, пополнения семейства, но плох для разводов - легко разорвать отношения не получится.

"В числе года три двойки, это значит, что ситуация будет еще эмоциональнее по сравнению с предыдущим годом. Двойка в нумерологии - лунный знак. А как правило, луну мы видим только с одного ракурса, поэтому в новом году нам откроется чуть больше правды, но не всем эта правда будет по вкусу", - сказала Эльза Кушина.

По ее мнению, стоит учитывать и то, что двойка отвечает за эмоции.

"Многих жизнь будет проверять на прочность, но не все смогут справиться, кто-то выберет путь отшельника, что ни к чему хорошему не приведет. Лучше всего в такое время найти правильное русло, переключив себя, например, на самообразование и общение", - сказала нумеролог.

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# любовь , прогноз

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