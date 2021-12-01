В Тюменской области волонтеры 55+ запишут новогодние видеопоздравления в стихах и частушках

| Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте | Фото: благотворительный фонд "Старшее поколение" во ВКонтакте

Онлайн-челлендж #ВобъективеНовогоГода запустили волонтеры Тюменской области 55+. "Серебряные" добровольцы могут поздравить любого человека дистанционно, записав на камеру торжественную речь, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Создать видео-открытку, рассказав стихотвворени или историю, спев песню или частушку, нужно в новогодней локации: дома на фоне украшенной елки или на территории одной из достопримечательностей региона.

Получившийся ролик следует отправить сообщением в официальные группы Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации или благотворительного фонда "Старшее поколение" во ВКонтакте или на электронную почту marketing-togc@mail.ru. В теме письма необходимо указать ФИО автора вместе с прикрепляемым файлом.

Видеоматериалы принимают до 25 декабря. Онлайн-поздравления будут публиковать ежедневно до 11 января 2022 г. во ВКонтакте здесь и здесь под хэштегом #ВобъективеНовогоГода.

"Поделиться своими улыбками, душевной теплотой, активностью и энергичным настроением – отличная идея в любое время года, особенно в канун долгожданных зимних праздников. Участвуйте, делитесь весельем с окружающими, зажигайте позитивом других и заряжайтесь сами", – сказали координаторы.

Получить более подробную информацию можно по телефону 51-77-05, на сайте www.stp-to.org или в сообществе "Старшего поколения" во ВКонтакте.