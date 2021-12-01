Тюменцев приглашают на семейный конкурс

| фото группы "Семья#ПроВсё" ВКонтакте | фото группы "Семья#ПроВсё" ВКонтакте

Семьям Тюменской области предлагают поучаствовать в региональном онлайн-конкурсе #этосемейное до 21 декабря.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе регионального центра "Семья", участники могут показать свои совместные увлечения или семейные традиции, поделиться тем, насколько дружная и сплоченная их семья.

"Мы предлагаем участникам вспомнить о том, что время, проведенное с семьей, бесценно. Это может быть совместное творчество, прогулка в парке, лепка снеговика, мытье посуды или исполнение песни. Именно такой досуг сближает, помогает решить множество вопросов и забыть о проблемах", - говорят организаторы.

У конкурса две номинации – фото и видео. Для участия в фотоконкурсе необходимо вступить в группу Семья#ПроВсё во ВКонтакте, на своей личной странице опубликовать фото, добавить описание к нему и хештег #этосемейное.

Видеоконкурс проходит в Instagram. Участники должны снять ролик продолжительностью не более 30 секунд, который показывает сплоченность и увлеченность семьи одним делом. Опубликовать его нужно на личной странице с хештегом #этосемейное и отметкой аккаунта центра "Семья".

Победителей определят 23 декабря. Они получат дипломы и ценные призы.

Любовь Голышева