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Ольга Бузова призналась в любви к Тюмени

Общество, 19:38 13 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Предпремьерный показ новогоднего фильма "Елки 8" дают в Тюмени.

На брифинге перед показом ленты героиня тюменской новеллы Ольга Бузова призналась в любви к Тюмени.

"Это логично, что многие признаются в любви к Тюмени, Сибири. Сибирь – огромная часть нашей необъятной страны. Я сама очень люблю сибирских людей, потому что они особые, у них закалка, мужской стержень, хороший вкус", - сказала она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор департамента по общественным связям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский рассказал, что это самая многолокационнная съемка, кинематографисты работали в 12 местах: "Ни в одной другой новелле такого количества мест нет. Тобольск, Тюмень, Тюменский район. 20% команды, которая работала над фильмом, это ребята из Тюмени, в том числе продюсеры и сценаристы. В Тюменской новелле снялась и одна из самых популярных людей нашей страны - Ольга Бузова".

"Елки" – самая популярная кинофраншиза российского кино. В новой части к уже полюбившимся героям Ивана Урганта и Сергея Светлакова присоединились Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Антон Богданов, Евгений Кулик, Дарья Мороз, Никита Ефремов, Стас Старовойтов и многие другие.

Восьмая часть комедии "Елки" впервые снималась по всей стране. Производством картины занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр IVI. Кинолента войдет в линейку IVI Originals.

Инна Пахомова

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# Ольга Бузова , Павел Белявский , фильм

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