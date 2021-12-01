Тюменские студенты создали аппарат для автоматического забора венозной крови

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Проект AutoHem студентов 4 курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Николая Мышьякова, Алисы Колгановой и Дианы Ярмухаметовой вошел в число суперфиналистов Всероссийского конкурса молодых технологических предпринимателей в Сколково. Он занял первое место в номинации комитета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сообщает вуз.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Аппарат для автоматического забора венозной крови студенты разрабатывают 1,5 года. Им помогает студент Тюменского госуниверситета Иван Демин и студент ТИУ Никита Наумов. Прибор позволит брать кровь на анализы без участия медика и вне процедурных кабинетов: он сам поддерживает гигиенические нормы внутри рабочей зоны.

Предполагается, что устройство облегчит жизнь людям, у которых труднодоступные вены.

"Наш аппарат использует инфракрасное излучение и инфракрасные чувствительные камеры, чтобы получить видеопоток с контурами вен. Мы также используем две таких камеры и триангуляцию, чтобы перед началом процедуры определить диаметр вены. Глубина ее залегания также определяется с помощью тензорезисторов. Наш аппарат видит и чувствует вены лучше, чем это могли бы делать люди", - рассказал Николай Мышьяков.

3D-модель аппарата презентована жюри всероссийского конкурса в Сколково. На конкурс подали заявки 833 команды из 212 образовательных организаций, из них 220 команд полностью завершили программу онлайн акселератора, 70 проектных команд были отобраны для участия в финале, в суперфинал попали десять.