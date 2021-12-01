Жителя Увата подозревают в хранении наркотика

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

46-летнего местного жителя задержали в Увате по подозрению в незаконном хранении наркотических средств, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В присутствии понятых из кармана куртки подозреваемого изъят сверток фольги, в котором находилось порошкообразное вещество белого цвета. Для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отдел полиции.

Изъятое передали для исследования экспертам-криминалистам. Они установили, что вещество является наркотиком метилэфедроном общей массой более половины грамма. Задержанный заявил, что запрещенное вещество он случайно нашел на одной из улиц с. Уват.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса России "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.