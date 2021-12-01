В Тюмени медсестру оштрафовали на 100 тыс. рублей за продажу справок о вакцинации

| Фото: группа "Здравоохранение Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Здравоохранение Тюменской области" ВКонтакте

Медицинскую сестру областной клинической больницы №2 оштрафовали за продажу справок о вакцинации, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В период с 11 июня по 2 августа 2021 г. женщина за 23 тыс. рублей вносила в специальный регистр вакцинированных недостоверные сведения о прохождении граждан вакцинации от COVID-19 без фактического проведения.

Подсудимая в судебном заседании вину признало полностью, в содеянном раскаялась. Суд оштрафовал ее на 100 тыс. рублей в доход государства.