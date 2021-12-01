Роуд-шоу для студентов по технологическому предпринимательству пройдет в Тюмени

| Фото: ТРО "Опора России" ВКонтакте | Фото: ТРО "Опора России" ВКонтакте

Роуд-шоу для студентов по технологическому предпринимательству начнется в Тюменском государственном университете 18 декабря в 13 часов.

В программе — лекция о технологическом предпринимательстве и стартап-студиях, выступление успешного стартапа из региона, деловая игра о ролях и командах в стартапах, игра по адаптации успешных зарубежных стартапов к российскому рынку, питч-сессия перед экспертами для тех, кто уже делает свой стартап.

"В ближайший год университеты должны стать основными драйверами развития технологического предпринимательства: рассказывать о том, как работают стартапы, формировать стартап-студии и инкубаторы, держать информационное поле с актуальными конкурсами, грантами и хакатонами, создавать сообщества успешных проектов выпускников и многое другое", - говорят организаторы.

Road show – серия стартовых мероприятий в 19 регионах России, где слушателям расскажут о технологическом предпринимательстве, о том, как будут работать университетские стартап-студии и какие инструменты появляются в университете для поддержки твоего стартапа.

Зарегистроваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.