  • 17 декабря 202117.12.2021пятница
  • USD73,5708
    EUR83,1571
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Роуд-шоу для студентов по технологическому предпринимательству пройдет в Тюмени

Общество, 17:51 17 декабря 2021

ТРО "Опора России" ВКонтакте | Фото: ТРО "Опора России" ВКонтакте

Роуд-шоу для студентов по технологическому предпринимательству начнется в Тюменском государственном университете 18 декабря в 13 часов.

В программе — лекция о технологическом предпринимательстве и стартап-студиях, выступление успешного стартапа из региона, деловая игра о ролях и командах в стартапах, игра по адаптации успешных зарубежных стартапов к российскому рынку, питч-сессия перед экспертами для тех, кто уже делает свой стартап.

"В ближайший год университеты должны стать основными драйверами развития технологического предпринимательства: рассказывать о том, как работают стартапы, формировать стартап-студии и инкубаторы, держать информационное поле с актуальными конкурсами, грантами и хакатонами, создавать сообщества успешных проектов выпускников и многое другое", - говорят организаторы.

Road show – серия стартовых мероприятий в 19 регионах России, где слушателям расскажут о технологическом предпринимательстве, о том, как будут работать университетские стартап-студии и какие инструменты появляются в университете для поддержки твоего стартапа.

Зарегистроваться можно по ссылке. Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекция , студенты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:35 17.12.2021В Тюмени пройдет премьера смешного и хулиганского спектакля для всей семьи
18:24 17.12.2021У переработчиков Тюменской области востребованы картон, стекло и пластик
18:13 17.12.2021Тюменские родители получили более 30 тысяч консультаций в "Точке опоры"
18:01 17.12.202118 декабря - события дня