Продолжается отборочный онлайн-этап олимпиады студентов "Я – профессионал"

| Фото: Продолжается отборочный онлайн-этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» | Фото: Продолжается отборочный онлайн-этап Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Более 5 тыс. 200 студентов из разных регионов страны заявились на участие олимпиаде ТюмГУ по "Нефтегазовому делу" в 2021 году. Как сообщает пресс-служба вуза, выполнить задания по направлению можно 19 декабря и 22 декабря с 9 до 21 часа.

Также ТюмГУ выступает соорганизатором по направлениям "Теплоэнергетика и теплотехника" и "Химическая технология", проводимым Томским политехническим университетом.

Отборочный этап по направлению "Химическая технология" проходит с 10 по 26 декабря, по "Теплоэнергетике и теплотехнике" – 18 и 23 декабря. Отметим, что на эти направления зарегистрировались более 7,5 тыс. бакалавров и магистрантов.

Итоги отборочных этапов станут известны в начале февраля 2022 года. Заключительный этап "Я – профессионал" пройдет с середины февраля до конца апреля 2022 года. Итоги состязаний будут подведены в мае.

Дипломанты олимпиады могут претендовать на преимущества при поступлении в ведущие вузы страны на программы магистратуры, аспирантуры и ординатуры, получить возможность пройти стажировку в крупной профильной компании.

Сильнейшие участники олимпиады – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – также получат денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.