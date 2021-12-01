Неравнодушные тюменцы могут подарить детям карнавальные костюмы и игрушки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционная предновогодняя акция "Подарим детям праздник!" стартовала в Тюмени в благотворительной "Лавке добра". Помочь детям из многодетных и малоимущих семей, семей, столкнувшихся с жизненными трудностями, могут все желающие, сообщает региональный центр "Семья".

Жителям областного центра предлагают принести в "Лавку добра" карнавальные костюмы, елочные игрушки и украшения, новогодние подарки.

Также можно оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, пожертвовав одежду, обувь, бытовую технику, канцелярские товары, развивающие игры и игрушки, средства гигиены, текстиль. Все собранные вещи передадут нуждающимся семьям. Вещи не обязательно должны быть новым, принимаются также б/у в хорошем состоянии.

"Лавка добра" работает по адресу ул. Амурская, 150. Для получения помощи необходимо предварительно оставить заявку по телефону 8-905-825-96-66. Заявки оформляются с 9 до 13 часов в будние дни.