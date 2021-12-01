Тоболяков приглашают новогодние мастер-классы "Будь в ресурсе"

| Фото: Мультицентр "Моя территория" ВКонтакте | Фото: Мультицентр "Моя территория" ВКонтакте

Бесплатные мастер-классы "Будь в ресурсе" пройдут в Тобольске 21, 22 и 23 декабря. Онлайн-встречи для горожан в возрасте от 20 до 35 лет проведут местные психологи, пишет Мегатюмень.

Проект поможет подвести итоги года, проанализировать их и использовать лучшие воспоминания как ресурс для планирования будущего. Под руководством опытных специалистов участники визуализируют итоги на мастер-классе по скрайбингу "Спасибо, 2021", построят колесо баланса на 2022 год и погрузятся в медитацию "Запах мандарина".

Помимо мастер-классов организаторы подготовят чек-листы для новогодних праздников, поделятся идеями поздравлений близких, а также презентуют цифровые открытки с видами зимнего Тобольска и пожеланиями.