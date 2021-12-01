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В Тюмени художники на маркете "Артчоус" продали свои работы на 205 тысяч рублей

Общество, 12:07 20 декабря 2021

из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте

На 205 тыс. рублей продали картин и арт-объектов художников на маркете современного искусства "Артчоус", который прошел в мультицентре "Контора пароходства" 18 и 19 декабря.

"Было продано 18 картин, 105 открыток и стикеров. Через аукцион реализовали 22 предмета искусства", – рассказали в пресс-службе мультицентра.

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Маркет современного искусства " Артчоус" прошел в "Конторе пароходства" во второй раз. Впервые он состоялся в декабре 2020 года. Тогда в нем приняли участие 23 создателя, а тюменцы потратили на современное искусство 117 тыс. 500 рублей.

Инна Пахомова

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# Контора пароходства , маркет , художники

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