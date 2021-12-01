231 год назад войска Александра Суворова вошли в крепость Измаил

| Фото: histrf.ru | Фото: histrf.ru

24 декабря 1790 года русские войска под командованием Александра Суворова в ходе русско-турецкой войны 1787–1791 годов взяли крепость Измаил.

Накануне войны крепость была сильно укреплена с помощью французских и немецких инженеров. Гарнизон насчитывал 35 тыс. человек при 265 крепостных орудиях.

В ноябре 1790 года русская армия численностью 31 тыс. человек при 500 орудиях осадила Измаил с суши. Речная флотилия под командованием генерала Осипа де Рибаса, уничтожив почти всю турецкую речную флотилию, заблокировала крепость со стороны Дуная.

Главком русской армии генерал-фельдмаршал князь Григорий Потемкин направил на руководство осадой на тот момент генерал-аншефа Александра Суворова, который прибыл к Измаилу 13 декабря.

18 декабря Суворов направил на имя командующего турецкими войсками Айдозли-Мехмет-паши ультиматум с требованием сдать крепость и, получив отрицательный ответ, принял решение о немедленном штурме.

20 и 21 декабря крепость подвергалась ожесточенной бомбардировке из 600 орудий. Штурм, ставший классикой военного искусства, начался рано утром 22 декабря.

Суворов разделил свои силы на три отряда по три штурмовых колоны в каждом. Днем бой шел уже внутри крепости. К 16 часам сопротивление полностью прекратилось.

Турецкий гарнизон потерял убитыми 26 тыс. человек, 9 тыс. были пленены, но в течение суток до 2 тыс. из них умерли от ран.

Потери русских войск убитыми и ранеными поначалу были оценены в 4,5 тыс. человек. По другим данным, только погибших оказалось 4 тыс., и еще 6 тыс. получили ранения.

Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.

По материалам РИА Новости и открытых источников.