Реставрация горевших памятников, волонтерство и судьба забытых зданий: итоги в области историко-культурного наследия Тюменской области в 2021 году

Спасская церковь в Тюмени | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Спасская церковь в Тюмени | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Основные события в сфере сохранения историко-культурного наследия в Тюменской области в 2021 году — в обзорном материале информационного агентства "Тюменская линия".

Ученые подтвердили, что останки, найденные в Спасской церкви, принадлежат Андрею Текутьеву

| Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

В мае 2020 года в ходе реставрации Спасской церкви (ул. Ленина, 43) в Тюмени в северном приделе сооружения обнаружили гроб с человеческими останками. Краеведы предположили, что захоронение может быть связано с семьей тюменского купца и мецената, городского главы Андрея Текутьева, скончавшегося в 1916 году. Известно, что он завещал похоронить себя и жену в склепе этого придела.

В январе 2021 года губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил в своих социальных сетях: специалисты РАН подтвердили, что останки принадлежат почетному гражданину города Тюмени Андрею Текутьеву.

Губернатор отметил, что Текутьев изменил историю не только Тюмени, но и всей Сибири. Благодаря его усилиям Транссиб прошел через Тюмень, что позволило городу жить, развиваться, расти. И это только малая часть его дел.

"Я надеюсь, что Андрей Текутьев, по его завещанию, упокоится в Спасской церкви как достойный сын Отечества", — написал Александр Моор.

Мастерскую Шитовых в Тюмени восстановят

В Тюмени отреставрируют памятник архитектуры — дом Рубцовой (ул. Дзержинского, 34). В 2021 году документацию по сохранению исторического здания рассмотрело управление государственной экспертизы проектной документации Тюменской области. По итогам госэкспертизы было выдано положительное заключение.

Напомним, здание, в котором располагалась реставрационная мастерская Вадима и Святослава Шитовых, пострадало в пожаре в апреле 2019 года. В огне погибла значительная часть уникальной коллекции тюменского деревянного зодчества, собранной мастерами.

Построенный в центре Тюмени двухэтажный прямоугольный рубленый пятистенок был оформлен на имя мещанки Рубцовой в 1909 году. Здание украшала традиционная для тюменского зодчества деревянная резьба, признанная культурным наследием города.

Отреставрирована единственная в Тюменской области классическая церковь-ротонда

| Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: Комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Завершилась реставрация Всехсвятской церкви (ул. Свердлова, 29) в Тюмени. Храм является действующим. Среди проведенных работ — отделочные работы фасада основного здания, кровельные работы, установлена система водоотведения и отопления.

Храм в форме ротонды появился на городском кладбище в 1833 году. Сегодня Всехсвятская церковь является единственным в области примером круглого культового здания, построенного в чистом без примеси барокко стиле классицизма.

Началась реставрация дома Оверштейна и ансамбля с единственной в Тюмени сохранившейся пожарной каланчой

В 2021 году в Тюмени организовали работы по реставрации двухэтажного кирпичного здания "Дом Ш.М. Оверштейна" по адресу: ул. Республики, 28. Фасад и кровля реставрируются за счет владельца — крупного провайдера.

В 1906–1908 годах в здании находился банк внешней торговли. В нижнем этаже дома располагались квартира хозяев и их магазин. Шлем Оверштейн — тюменский предприниматель. Имел магазин готового платья и мастерскую по пошиву одежды.

Также в этом году начались работы по восстановлению ансамбля с пожарной каланчой, расположенного по адресу: ул. Осипенко, 35. В августе 2020 года загорелся деревянный дом на улице Осипенко, 33. Искры и обломки раскаленного шифера попали на кровлю каланчи, и вспыхнула ее деревянная верхушка.

На данный момент ансамбль, являющийся памятником архитектуры, выкуплен и реставрируется предпринимателем.

Комплекс построен в начале XX века, пожарная каланча использовалась как смотровая площадка. В этой башне высотой около двенадцати метров жили и работали пожарные. Они дежурили и наблюдали, не начался ли где-то пожар. Это единственная сохранившаяся в Тюмени пожарная каланча.

Умер Владимир Силантьев

Владимир Силантьев, основатель и руководитель ООО "Научно-проектно-производственного объединения "СибСпецСтройРеставрация"", скоропостижно скончался 28 ноября. Под его началом созданы и реализованы несколько сотен проектов реставрации объектов культурного наследия как в Тюменской области, так и за пределами региона.

Среди этих объектов — ансамбль Кремля и менового двора, Троицкий монастырь, Всехсвятская церковь. Сейчас по его проекту реставрируется Спасская церковь в Тюмени.

Шансы на восстановление появились у дома Плотниковых и дома Аверкиева в Тюмени

В 2021 году комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области была согласована проектная документация объекта культурного наследия регионального значения "Дом В.Ф. Аверкиева" по улице Камышинской, 24. Это здание с выраженными чертами модерна, что редкость среди сохранившегося в городе деревянного зодчества.

Информацию о возможности приватизировать этот объект комитет предлагает уточнить в администрации Тюмени.

Также в конце декабря выявленный объект культурного наследия "Дом Плотниковых" по ул. Госпаровской, 29, перешел в частную собственность. Собственник объекта культурного наследия обязан содержать его в надлежащем техническом состоянии, уточняют в комитете.

Здание принадлежало торговому дому "Михаил Данилович Плотников и сыновья". Плотниковы владели в Тюмени судостроительным заводом, сетевязальной фабрикой, собственными пристанями и пароходами, занимались торговлей. В этом доме в 1897 году инженер-электротехник И. Н. Плотников впервые на Урале и в Сибири получил рентгеновские снимки спустя всего один год после открытия Рентгена.

Судьбу Гостиного двора решают в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Как использовать здание бывшего гостиного двора на Базарной площади после его реконструкции в этом году обсуждали краеведы, общественники, предприниматели и представители администрации Тобольска.

Предложения по наполнению здания, построенного в 1878–1880 годах, учтут в плане его реставрации. Уже прозвучали идеи разместить там кофейню, мастерскую и галерею.

Выполнение проектных и изыскательских работ по сохранению объекта культурного наследия за счет средств областного бюджета будет завершено к сентябрю 2022 года.

Гостиный двор выстроен в Тобольске на средства городского общества в 1878–1880 годах.

Проект "Том Сойер фест" запустили в Тобольске

| Фото: группа "Том Сойер фест — Тобольск" ВКонтакте | Фото: группа "Том Сойер фест — Тобольск" ВКонтакте

В Тобольске меньше чем за два месяца волонтеры привели в порядок деревянный дом по ул. Мусы Джалиля, 33. Полувековое здание стало первым в городе объектом, восстановленным в рамках фестиваля сохранения исторической среды "Том Сойер фест".

Фестиваль, который проходит во многих городах России, в Тобольске инициировала общественная организация "Добрая воля". Дом очистили и подготовили к покраске, он был выкрашен на два раза. Мастер деревянного зодчества изготовил два новых наличника на место утраченных.

Напомним, что на фестивале "Том Сойер фест" для восстановления подбираются дома, ценные с исторической точки зрения, но не включенные в реестр памятников.

В Ишиме реконструируют музей Ершова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реконструкция второй половины здания музея Ершова началась в Ишиме. Средства на ремонт выделены из областного бюджета.

Часть здания была построена в 1863 году, ее реконструировали в 2007 году. Вторая половина музея, которой исполнилось 110 лет, обретет вторую жизнь сейчас.

Раньше дом принадлежал женской гимназии, на сегодняшний день это единственное сохранившееся здание, построенное при участии Петра Ершова.

После реконструкции работники музея мечтают расширить экспозицию про знаменитого сказочника и разместить ее в трех залах.

Здание старинного уездного училища снесли в Тюмени

Здания по ул. Республики, 9 и Семакова, 10 снесли в этом году в Тюмени. В последнем располагалось уездное училище, одно из первых учебных заведений города, построенное в 1853 году. На месте снесенных зданий возведут новый корпус Тюменского государственного университета.

Против сноса здания выступала часть общественности, высказывалось мнение, что оно имеет ценность для истории.

Как сообщал комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области, здание по ул. Семакова к объектам культурного наследия в установленном порядке не отнесено. Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы от 2 сентября 2014 года оно не обладает признаками объекта культурного наследия и не подлежит включению в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Вера Коршунова