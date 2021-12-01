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Транспортный прокурор Владимир Дроздецкий обсудил вопросы взаимодействия с Александром Моором

Общество, 13:07 21 декабря 2021

admtyumen.ru

Вопросы защиты прав детей и людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на встрече Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий и губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба ведомства.

Также прокурор обратил внимание на ситуацию с оборудованием специализированных стоянок для маломерных судов в случаях совершения административных правонарушений судовладельцами.

Владимир Дроздецкий отметил, что транспортная прокуратура держит на контроле ситуацию со строительством жилых домов возле аэропорта Плеханово.

Прокурор также озвучил проблему транспортной доступности отдаленных территорий, обеспечение перевозок с учетом потребностей жителей Заболотья. Предложил рассмотреть вопрос сохранения количества авиарейсов на прежнем уровне в следующем году.

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# Александр Моор , Владимир Дроздецкий , Уральская транспортная прокуратура

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