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Во всероссийскую программу "Школьный музей Победы" вошли 96 музеев Тюменской области

Общество, 17:07 22 декабря 2021

пресс-службы администрации Уватского района | Фото: пресс-службы администрации Уватского района

96 музеев Тюменской области входят во всероссийскую программу "Школьный музей Победы". Вместе с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью регион занимает второе место по количеству школьных музеев. На первом месте - Москва и Московская область, сообщают организаторы программы.

Историко-краеведческий музей Новопетровской средней школы в Аромашевском районе присоединился к программе "Школьный музей Победы" в очередном этапе приема заявок, который проходил с сентября по декабрь 2021 года. Учреждение стало партнером московского "Музея Победы". Партнеры организуют работу постоянных и временных экспозиций, школьники ведут научно-исследовательскую работу.

Принять участие в программе "Школьный музей Победы" и стать партнером "Музея Победы" может любой музей образовательного учреждения. Для этого необходимо заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается экспертной комиссией музея Победы.

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# музей Победы , школьный музей

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