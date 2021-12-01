В Ялуторовске о жизни декабристов расскажут на новой экскурсии в музее

| Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск ВКонтакте | Фото: Культурный центр АРТ-ВОЯЖ I Ялуторовск ВКонтакте

Театрализованная экскурсия "Нить времен" познакомит с интересными историческими фактами из жизни декабристов в Ялуторовске. Организаторы - историко-мемориальный музей города ждет гостей с 1 января 2022 г.

Место проведения: Дом декабриста М. И. Муравьева-Апостола, ул. Революции, 75/1.

Экскурсия доступна для держателей "Пушкинской карты". Телефон для справок: 8 (34535) 2-03-65.

Возрастная категория: 0+