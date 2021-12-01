Тюменские врачи лечат дислипидемию с помощью генно-инженерной терапии

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Генно-инженерную терапию для лечения дислипидемии начали применять специалисты кардиологического центра на базе тюменского Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) в 2021 году, сообщает учреждение.

Дислипидемия - это заболевание, при котором повышенная концентрация "плохого" холестерина в крови пациента может привести к развитию ишемической болезни сердца, атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий вплоть до инсульта и инфаркта миокарда. По заключению врачебной комиссии лечение препаратами генно-инженерной терапии на базе МКДЦ проходят пять пациентов, уже есть положительные результаты.

В 2022 году специалисты кардиоцентра МКДЦ планируют продолжить отбор пациентов для терапии.

Кроме того, в МКДЦ за 11 месяцев 2021 года консультацию врача-кардиолога получили более 10,6 тыс. пациентов, на базе центра было проведено около 4,4 тыс. ультразвуковых исследований и выполнено более 1,3 тыс. нагрузочных тестов с ЭКГ.

Более чем в два раза, до 343, увеличилось число пациентов, которых врачи кардиоцентра МКДЦ направили на госпитализацию в стационары города для обследования или хирургического лечения.