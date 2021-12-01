На 2,5 млн рублей оштрафовали тюменцев, не сдавших тест на COVID-19 после зарубежных поездок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Не забывать загружать на сайт госуслуг результаты ПЦР-теста на коронавирус после возвращения из-за границы призывает управление Роспотребнадзора по Тюменской области. На граждан, нарушивших это требование, судом наложены штрафы на сумму более 2,5 млн рублей.

При возвращении в Россию все граждане РФ должны пройти ПЦР-исследование на COVID-19 в течение трех дней с момента въезда. Тест делать не нужно при наличии вакцинации от коронавируса в течение последних двенадцати месяцев или сведений о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев.

Загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании надо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия. Таковы требования постановления главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020 года №7.

К этому дню составлено 220 протоколов об административном правонарушении в отношении жителей Тюменской области, нарушивших требования.

С 1 августа 2020 года в наш регион из-за границы прибыло более 111 тысяч человек. У 741 человека выявили COVID-19.