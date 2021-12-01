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В усадьбе Колокольниковых открывается "Чулан Деда Мороза"

Общество, 13:05 26 декабря 2021

группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте | Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте

Выставка "Чулан Деда Мороза" представлена в музее "Усадьба Колокольниковых" (у. Республики, 18) в Тюмени. Около сотни экспонатов воссоздают обстановку советского детства — от столиков с хохломской росписью, коньков и санок до елочных игрушек, кукол и детской карнавальной одежды.

В Советском Союзе более 150 предприятий изготавливали детские игрушки. В Тюмени их производили на деревообрабатывающем комбинате "Красный октябрь" и заводе "Пластмасс", сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Выставка будет доступна для посещения и в праздничные дни. Попасть на нее можно до 13 февраля.

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# музеи , Новый год

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