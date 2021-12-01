Тюменские студенты узнали, как быстро запустить успешный стартап

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Встреча по технологическому предпринимательству и деловая игра для студентов по созданию собственных стартапов прошла в Тюменском государственном университете. Тренинг по развитию предпринимательских компетенций для участников провел основатель и генеральный директором платформы "Факультетус" Сергей Вищипанов.

Студенты узнали, как устроено технологическое предпринимательство, что нужно сделать для того, чтобы превратить диплом в бизнес-проект, и как адаптировать идею под реалии отечественной экономики, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта "Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям".

Планируется, что до 2024 года в вузах создадут 15 пилотных университетских стартап-студий, проведут 450 акселерационных программ поддержки проектных команд и студенческих инициатив по формированию инновационных продуктов.