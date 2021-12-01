  • 29 декабря 202129.12.2021среда
  • USD73,4959
    EUR83,2194
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Краевед Валерий Чупин презентовал книгу "Кормчие Тюмени: выбор истории"

Общество, 12:25 29 декабря 2021

из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Книгу "Кормчие Тюмени: выбор истории: альбом-экскурсия по выставке" представил историк, краевед, сотрудник Централизованной городской библиотечной системы Тюмени Валерий Чупин в Литературно-краеведческом центре. Речь в ней идет о 25 людях, которые повлияли на развитие города, сообщает ЦГБС.

"Валерий Александрович начал общение с представления двух изданий, выпущенных в одном футляре, и рассказал о том, как возникла идея создания и уличных выставок, и книг-экскурсий, что "появление герба, как на книжном корфе, так и на каждой выставке – неслучайно. Кораблик – это исторический символ того, каким был наш город в стародавние времена. Это – знак того, что вся его сила – в реке, в начале сибирского судоходства, открывшего водную дорогу на Север", — рассказали в библиотечной системе Тюмени.

На вопрос, почему книга названа "Кормчие Тюмени", Валерий Чупин ответил, что в словарях значение этого устаревшего слова звучит, как "рулевой или мудрый руководитель" — и то, и другое как нельзя лучше определяет смысл деятельности тех людей, благодаря чьим усилиям развивался город.

На встрече автор отдельно остановился на альбоме, который посвящен тюменским воеводам, городским градоначальникам, стоявшим "на корме" города с момента его основания и до начала XX века.

В издание вошли старинные фотографии, некоторые из них публикуются впервые. Ранее книга "Кормчие Тюмени: выбор истории" была высоко отмечена на региональном конкурсе "Книга года-2021" в номинации "Лучшая книга о родном крае" и получила главную награду – серебряную литеру. Полистать издание можно в Литературно-краеведческом центре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# библиотека , книги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:58 29.12.2021Нарушения режима допуска по QR-кодам выявили в тюменском спорткомплексе "Строймаш"
12:47 29.12.2021В Тобольске открыли памятную табличку в честь путешественника Бориса Городкова
12:25 29.12.2021Краевед Валерий Чупин презентовал книгу "Кормчие Тюмени: выбор истории"
12:01 29.12.2021Каток у "Конторы пароходства" в Тюмени откроют Дед Мороз, Снегурочка и тигр