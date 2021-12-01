Краевед Валерий Чупин презентовал книгу "Кормчие Тюмени: выбор истории"

| Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Библиотеки Тюмени" во ВКонтакте

Книгу "Кормчие Тюмени: выбор истории: альбом-экскурсия по выставке" представил историк, краевед, сотрудник Централизованной городской библиотечной системы Тюмени Валерий Чупин в Литературно-краеведческом центре. Речь в ней идет о 25 людях, которые повлияли на развитие города, сообщает ЦГБС.

"Валерий Александрович начал общение с представления двух изданий, выпущенных в одном футляре, и рассказал о том, как возникла идея создания и уличных выставок, и книг-экскурсий, что "появление герба, как на книжном корфе, так и на каждой выставке – неслучайно. Кораблик – это исторический символ того, каким был наш город в стародавние времена. Это – знак того, что вся его сила – в реке, в начале сибирского судоходства, открывшего водную дорогу на Север", — рассказали в библиотечной системе Тюмени.

На вопрос, почему книга названа "Кормчие Тюмени", Валерий Чупин ответил, что в словарях значение этого устаревшего слова звучит, как "рулевой или мудрый руководитель" — и то, и другое как нельзя лучше определяет смысл деятельности тех людей, благодаря чьим усилиям развивался город.

На встрече автор отдельно остановился на альбоме, который посвящен тюменским воеводам, городским градоначальникам, стоявшим "на корме" города с момента его основания и до начала XX века.

В издание вошли старинные фотографии, некоторые из них публикуются впервые. Ранее книга "Кормчие Тюмени: выбор истории" была высоко отмечена на региональном конкурсе "Книга года-2021" в номинации "Лучшая книга о родном крае" и получила главную награду – серебряную литеру. Полистать издание можно в Литературно-краеведческом центре.