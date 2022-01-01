  • 10 января 202210.01.2022понедельник
  • USD74,2926
    EUR84,0695
  • В Тюмени -15..-17 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Уральский форум по информационной безопасности в банках пройдет в феврале

Экономика, 08:38 10 января 2022

ib-bank.ru/ural/

Уральский форум по информационной безопасности в банках начнется в ДЦ "Юбилейный" пос. Зеленая поляна, Башкирия 15-18 февраля. Форум откроют молодежные дни - для молодых специалистов, желающих работать в сфере информационной безопасности на финансовом рынке, пройдут лекции, практические занятия, сообщает Банк России.

Участники пленарной дискуссии, запланированной на 16 февраля, обсудят киберустойчивость и операционную надежность финансового рынка. В этот же день Банк России представит отчет о киберинцидентах за 2021 год.

На площадках 15 дискуссионных секций, круглых столов и мастер-классов пройдет обсуждение таких актуальных вопросов, как безопасность банковских продуктов и экосистем, страхование киберрисков, аутсорсинг ИТ-услуг и другие.

В форуме примут участие представители Банка России, законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, уполномоченных органов в сфере безопасности, экспертных сообществ, а также организаций кредитно-финансовой сферы.

Подробная информация о мероприятии и условиях участия опубликована на сайте форума.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Банк России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:38 10.01.2022Уральский форум по информационной безопасности в банках пройдет в феврале
17:10 09.01.2022В Тюменской области утверждены основные направления общественных работ на 2022 год
08:02 08.01.2022Тюменские фермеры пользуются средствами кредитной потребительской кооперации
10:02 07.01.2022Гранты по программе "Агростартап" помогают тюменским фермерам