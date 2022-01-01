Уральский форум по информационной безопасности в банках пройдет в феврале

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Уральский форум по информационной безопасности в банках начнется в ДЦ "Юбилейный" пос. Зеленая поляна, Башкирия 15-18 февраля. Форум откроют молодежные дни - для молодых специалистов, желающих работать в сфере информационной безопасности на финансовом рынке, пройдут лекции, практические занятия, сообщает Банк России.

Участники пленарной дискуссии, запланированной на 16 февраля, обсудят киберустойчивость и операционную надежность финансового рынка. В этот же день Банк России представит отчет о киберинцидентах за 2021 год.

На площадках 15 дискуссионных секций, круглых столов и мастер-классов пройдет обсуждение таких актуальных вопросов, как безопасность банковских продуктов и экосистем, страхование киберрисков, аутсорсинг ИТ-услуг и другие.

В форуме примут участие представители Банка России, законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, уполномоченных органов в сфере безопасности, экспертных сообществ, а также организаций кредитно-финансовой сферы.

Подробная информация о мероприятии и условиях участия опубликована на сайте форума.