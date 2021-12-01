Тюменцев приглашают на новогодние спектакли и концерты
Насыщенную праздничную программу подготовили в учреждениях культуры Тюменской области, сообщает департамент культуры Тюменской области.
Любителей классической музыки ждут в филармонии 30 декабря. На концерте прозвучат классические шедевры европейских композиторов.
ДК "Нефтяник" приглашает детей на театрализованное представление "Однажды в сказочной стране" . Они продлятся до 6 января.
В театре кукол пройдут сразу несколько постановок: "Умка", "Белоснежка", "Двенадцать месяцев" и другие. Самых маленьких зрителей приглашают на спектакли в органный зал. Посмотреть их можно до 6 января.
В Тюменском большом драматическом театре продолжаются показы "Царевны-лягушки", а 2 и 5 января публике представят "Сказки 1001 ночи".
Тобольский драматический театр ждет зрителей 6, 7, 8 и 9 января.
Подробную программу мероприятий можно посмотреть на сайтах учреждений культуры.