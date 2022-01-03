Юные жители Голышманово написали более 300 писем Деду Морозу

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Более 300 писем Деду Морозу написали юные жители Голышмановского городского округа в ходе акции "Ёлка желаний" всероссийского проекта "Мечтай со мной", пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

В письмах ребята рассказали о своих добрых делах, совершенных в 2021 году, и о мечтах. Свои послания отправили дети из 17 образовательных учреждений Голышмановского городского округа. Принимала почту местная резиденция Деда Мороза.

"Особенность этой акции в том, что благотворители выбирают себе сами благополучателя, оценивают его и поощряют. В конце декабря в муниципальной администрации благотворители лично вручили ребятам подарки за их добрые дела", - рассказала директор благотворительного фонда "Наше время" Ольга Бадрызлова

В акции приняли участие служащие окружной администрации, бизнес-сообщество, предприятия и общественные организации округа, активные граждане.