Тоболяки смастерили новогодние подарки для друзей и близких

| Фото: Тобольский музей-заповедник ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник ВКонтакте

Оригинальные подарки для своих близких и друзей смастерили жители Тобольска, посетившие Палаты Мороза-Воеводы. Они открылись в декабре в Гостином дворе Тобольского музея-заповедника, сообщает пресс-служба учреждения.

На мастер-классе "Огонек желаний" горожанам и гостям города рассказали об истории развития свечного дела в Сибири и Тобольске. После чего желающие смастерили декоративную свечу.

Новогодние игрушки из природных материалов научились делать посетители мастер-класса "Воеводский подарок". А пряничных дел мастера поделились секретами изготовления и украшения традиционного русского лакомства.